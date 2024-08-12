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Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет

Главком ВМФ подчеркнул, что этот срок службы несомненен - такие требования и предъявляются к этим подводным атомным крейсерам.
2024-08-12 15:22:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе беседы со «Звездой» в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2024» рассказал, какое время ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Борей» будут выполнять свои задачи в составе флота.

«Говоря о перспективах, связанных с подводным крейсером "Борей", это ближайшие 30-40 лет служения нашему государству», - заявил Моисеев. 

Он назвал этот срок «несомненным», отметив, что такие требования и предъявляются к подобному оружию. 

Кроме этого, Моисеев отметил, что ВМФ России думает и о будущем, закладывая соответствующий научный задел для создания новых атомных подводных лодок. 

Полную версию интервью с главнокомандующим российским военно-морским флотом смотрите в видео к этой новости. 

Ранее в студии «Звезды» на форуме руководитель ФМБА также рассказала, как применяется кевлар для защиты раненых в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ России #апл #Александр Моисеев #Борей #наш эксклюзив #Армия-2024
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