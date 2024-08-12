Вулин: в НАТО хотят поражения России, вне зависимости от жертв

Большую часть ЕС и НАТО не интересует мир, они хотят поражения России. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир», - рассказал Вулин.

По мнению вице-премьера, невозможно победить ядерную мировую державу, которой является Россия. Действия Североатлантического альянса могут довести Россию до ситуации применения ядерного оружия, уточнил политик.

«Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?», - сообщил Вулин.

Ранее Вулин в ответ на требования Евросоюза введения санкций против РФ заявил, что Сербия имеет право самостоятельно выбирать друзей.