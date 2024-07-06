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Вулин заявил, что ЕС не смеет требовать от Сербии санкций против РФ

По словам вице-премьера, когда вопрос касается границ стран, то он должен касаться всех.
Глеб Владовский 2024-07-06 01:39:12
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Евросоюз не имеет права требовать от Сербии введения санкций против России. Такое мнение выразил вице-премьер страны Александр Вулин.

По его словам, требования ЕС якобы написаны искуственным интеллектом. Поскольку основной причиной ввести ограничения в адрес Москвы связаны с якобы нарушением принципа целостности границ.

«Как иначе понять, что от нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны - святыня, и Украины -святыня, а границы Сербии - вопрос договора членов ЕС и НАТО», - приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что Сербия, несмотря на свой малый размер, не собирается отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей.

Напомним, что 2 июля замглавы МИД России Александр Грушко провел переговоры с сербским коллегой Марко Джуричем. В ходе встречи российский дипломат дал оценку действиям Запада в разжигании войны.

#в стране и мире #Сербия #евросоюз #Антироссийские санкции
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