Обносов заявил, что в КТРВ ведут работы по улучшению дальности УМПК

Гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024», что в Корпорации ведут работы над улучшением дальности, точности и стоимости универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).

Обносов отметил, что если раньше свободнопадающие бомбы обладали очень небольшой дальностью при сбросе с самолета, то, оборудованные УМПК, они летят уже на десятки километров. Точную дальность Борис Обносов по соображениям секретности называть не стал.

«Она (дальность применения - прим. ред) меняется каждый день. Мы тоже не стоим на месте, и наша задача - сделать дальше, точнее и дешевле», - добавил он.

Также гендиректор КТРВ отметил, что сегодня крайне важен критерий «стоимость/эффективность», так как в условиях спецоперации целей на поле боя не десятки и сотни, а тысячи.

Этому критерию, подчеркнул Обносов, концепция УМПК полностью соответствует. Оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции бомбу труднее сбить, чем ракету, которая выделяет много тепла. К тому же, противник потратит на летящую в него авиабомбу свои ракеты ПВО, которые в десятки раз дороже, чем сама бомба вместе с УМПК.

Полную версию интервью с генеральным директором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» смотрите в видео к этой новости.

Ранее в студии «Звезды» главком ВМФ Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.