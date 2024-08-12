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Обносов заявил, что в КТРВ ведут работы по улучшению дальности УМПК

Модернизация универсальных модулей планирования и коррекции также идет в направлении улучшения точности и уменьшения стоимости изделий.
2024-08-12 16:28:59
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024», что в Корпорации ведут работы над улучшением дальности, точности и стоимости универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). 

Обносов отметил, что если раньше свободнопадающие бомбы обладали очень небольшой дальностью при сбросе с самолета, то, оборудованные УМПК, они летят уже на десятки километров. Точную дальность Борис Обносов по соображениям секретности называть не стал.

«Она (дальность применения - прим. ред) меняется каждый день. Мы тоже не стоим на месте, и наша задача - сделать дальше, точнее и дешевле», - добавил он. 

Также гендиректор КТРВ отметил, что сегодня крайне важен критерий «стоимость/эффективность», так как в условиях спецоперации целей на поле боя не десятки и сотни, а тысячи. 

Этому критерию, подчеркнул Обносов, концепция УМПК полностью соответствует. Оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции бомбу труднее сбить, чем ракету, которая выделяет много тепла. К тому же, противник потратит на летящую в него авиабомбу свои ракеты ПВО, которые в десятки раз дороже, чем сама бомба вместе с УМПК. 

Полную версию интервью с генеральным директором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» смотрите в видео к этой новости. 

Ранее в студии «Звезды» главком ВМФ Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Авиабомбы #КТРВ #Борис Обносов #УМПК #наш эсклюзив
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