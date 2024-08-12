Путин потребовал обеспечить прикрытие границы с Украиной

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как ВСУ выйдут с территорий РФ. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской области.

Глава государства отметил, что это входит в список актуальных задач, вместе с «выбиванием» противника с территорий России.

«Совместно с пограничной службой обеспечить прикрытие госграниц», - поставил он задачу Министерству обороны РФ.

Путин также сообщил, что Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.