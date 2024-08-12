МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин потребовал обеспечить прикрытие границы с Украиной

Президент России заявил о необходимости обеспечения надежного прикрытия границы с Украиной, после выхода ВСУ с территорий РФ.
Мария Зайцева 2024-08-12 14:56:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как ВСУ выйдут с территорий РФ. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской области.

Глава государства отметил, что это входит в список актуальных задач, вместе с «выбиванием» противника с территорий России.

«Совместно с пограничной службой обеспечить прикрытие госграниц», - поставил он задачу Министерству обороны РФ.

Путин также сообщил, что Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.

#в стране и мире #Украина #граница #ВСУ #Владимир Путин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 