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Путин заявил о выполнении Киевом воли западных хозяев

По словам главы государства, атака на Курскую область совершена для улучшения позицией Украины на будущих переговорах.
Мария Зайцева 2024-08-12 14:58:27
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина выполняет волю «западных хозяев», тем самым Запад воюет с РФ руками украинцев. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской области.

Глава государства также отметил, что атака Киева на Курскую область была совершена для попытки улучшить позиции Украины на будущих переговорах.

«Противник при помощи своих западных хозяев, а он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», - заявил Путин.

По его словам, не может быть переговоров с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы для АЭС.

Владимир Путин отметил, что ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #президент россии
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