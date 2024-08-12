Путин заявил о выполнении Киевом воли западных хозяев

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина выполняет волю «западных хозяев», тем самым Запад воюет с РФ руками украинцев. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской области.

Глава государства также отметил, что атака Киева на Курскую область была совершена для попытки улучшить позиции Украины на будущих переговорах.

«Противник при помощи своих западных хозяев, а он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», - заявил Путин.

По его словам, не может быть переговоров с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы для АЭС.

Владимир Путин отметил, что ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников.