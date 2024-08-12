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Путин: ВСУ продолжат пытаться дестабилизировать обстановку на границах РФ

Российский лидер допустил, что киевский режим может пытаться действовать и на территории Брянской области.
Алексей Курильченко 2024-08-12 15:02:09
© Фото: Michael Brochstein, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим может продолжить попытки дестабилизации обстановки в приграничных районах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной.

«Для нас очевидным является то, что противник и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию на нашей стране. Поэтому, если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», - заявил Путин.

Путин призвал губернатора Брянской области Александра Богомаза обсудить возможные сценарии развития ситуации в регионе с силовыми ведомствами и МЧС.

Напомним, что 6 августа ВСУ совершили атаку на приграничные районы Курской области. Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении украинских сил в данном регионе. Из-за действий ВСУ в трех регионах РФ введен режим контртеррористической операции.

 

#Украина #Брянская область #ВСУ #Владимир Путин #Дестабилизация
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