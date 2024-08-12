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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» РЛС ВСУ в приграничье Курской области

РЛС противника была обнаружена средствами воздушной разведки на окраине одного из лесных массивов.
2024-08-12 15:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Радиолокационная станция ВСУ была уничтожена после того, как по ней ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Кадрами боевой работы расчетов беспилотников в приграничном районе Курской области поделилось Министерство обороны РФ.

Средства воздушной разведки выявили РЛС противника в лесу. По полученным координатам отработал «Ланцет».

В результате удара, нанесенного оператором дрона, РЛС удалось уничтожить. Ее ликвидацию подтвердили кадры объективного контроля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #РЛС
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