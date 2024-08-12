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Белоусов заявил, что программа «Армии-2024» сфокусирована на опыте СВО

Также на форуме, по словам Андрея Белоусова, будет обсуждаться адаптация промышленности к решению задач армии и флота России.
2024-08-12 12:19:23
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия форума «Армия-2024» сообщил, что программа этого форума сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции. 

«Деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы», - сказал Белоусов. 

Кроме этого, отметил министр, программа будет сфокусирована и на поиске путей адаптации российской промышленности к решению задач Вооруженных сил. 

Также Андрей Белоусов назвал специальную военную операцию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада, который не хочет упускать свое доминирование и противится построению справедливого и многополярного миропорядка. 

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские инновационные решения показали эффективность в зоне специальной военной операции

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#программа #боевой опыт #Андрей Белоусов #СВО #Армия-2024
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