Белоусов заявил, что программа «Армии-2024» сфокусирована на опыте СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия форума «Армия-2024» сообщил, что программа этого форума сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.
«Деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы», - сказал Белоусов.
Кроме этого, отметил министр, программа будет сфокусирована и на поиске путей адаптации российской промышленности к решению задач Вооруженных сил.
Также Андрей Белоусов назвал специальную военную операцию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада, который не хочет упускать свое доминирование и противится построению справедливого и многополярного миропорядка.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские инновационные решения показали эффективность в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»