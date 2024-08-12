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Путин заявил, что ноу-хау из России показали эффективность в зоне СВО

Владимир Путин отметил, что характеристики отечественных инновационных решений постоянно совершенствуются.
2024-08-12 11:06:36
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеющие аналогов российские инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. 

По словам главы государства, их базовые характеристики постоянно подвергаются улучшениям. Основной приоритет - это элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

«Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что работа ОПК в интересах армии и флота РФ получает серьезную поддержку, в том числе со стороны волонтерских организаций, малого бизнеса и других неравнодушных.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #разработки #Владимир Путин #Армия-2024
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