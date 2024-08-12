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Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием РФ и Запада

Андрей Белоусов констатировал, что причина противостояния - желание США и их союзников не допустить построения многополярного мироворядка.
2024-08-12 12:12:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что спецоперация - это вооруженное противостояние России и коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами. 

«Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада», - сказал министр на церемонии открытия форума «Армия-2024».

Белоусов добавил, что противостояние вызвано желанием США и их союзников сохранить доминирование и не допустить создания нового мироворядка - равноправного и многополярного. 

По словам Андрея Белоусова, такое противостояние затрагивает интересы каждой страны в мире. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #Запад #Андрей Белоусов #Армия-2024
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