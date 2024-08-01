МО РФ показало удар ракетой Х-35 по радиолокационной станции ВСУ

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением позиции украинской радиотехнической роты.

Уточняется, что удар был нанесен ВКС России ракетой Х-35.

В Минобороны России заявили, что в результате удара была уничтожена украинская радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль и дизель-электростанция.

Кроме этого, было ликвидировано до 25 украинских боевиков.

Ранее МО РФ показало, как расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове. Также от удара такого же комплекса взлетел на воздух склад вооружения ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.