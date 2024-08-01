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МО РФ показало удар ракетой Х-35 по радиолокационной станции ВСУ

Помимо самой радиолокационной станции, удалось уничтожить кабину боевого управления, автомобиль, дизельную электростанцию и до 25 украинских боевиков.
2024-08-01 17:12:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением позиции украинской радиотехнической роты. 

Уточняется, что удар был нанесен ВКС России ракетой Х-35. 

В Минобороны России заявили, что в результате удара была уничтожена украинская радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль и дизель-электростанция.

Кроме этого, было ликвидировано до 25 украинских боевиков. 

Ранее МО РФ показало, как расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове. Также от удара такого же комплекса взлетел на воздух склад вооружения ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #РЛС #х-35 #уничтожение #СТ-68
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