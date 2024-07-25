«Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове

Минобороны России опубликовало кадры группового удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по Харьковскому бронетанковому заводу.

Камера российской воздушной разведки зафиксировала прибытие команд эвакуации к цехам пораженного завода, после чего расчеты российского комплекса нанесли удар и по ним.

МО РФ сообщило, что в результате удара было уничтожено два украинских цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.

Российское оборонное ведомство констатировало, что восстановление бронетанковой техники врага в цехах этого завода прекратилось.

Ранее сообщалось, что расчет «Искандера» уничтожил расположившихся в Харькове украинских боевиков и иностранных инструкторов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.