МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове

Групповой удар наносился ракетами в различном снаряжении - завод поражали одними типами боеприпасов, а прибывшие команды эвакуации - другими.
2024-07-25 10:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры группового удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по Харьковскому бронетанковому заводу. 

Камера российской воздушной разведки зафиксировала прибытие команд эвакуации к цехам пораженного завода, после чего расчеты российского комплекса нанесли удар и по ним. 

МО РФ сообщило, что в результате удара было уничтожено два украинских цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. 

Российское оборонное ведомство констатировало, что восстановление бронетанковой техники врага в цехах этого завода прекратилось. 

Ранее сообщалось, что расчет «Искандера» уничтожил расположившихся в Харькове украинских боевиков и иностранных инструкторов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #отрк #завод #Искандер-М #Харьков #спецоперация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 