Склад вооружения ВСУ в Краматорске взлетел на воздух от удара ВС РФ

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского склада ракетно-артиллерийского вооружения в Краматорске.

Мощный взрыв стал результатом работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России.

Уточняется, что склад с ракетно-артиллерийским вооружением принадлежал 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ и находился в промзоне оккупированного киевским режимом Краматорска (территория ДНР).

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе удара была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, пять «Градов», пять танков и до 10 боевых бронированных машин противника.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.