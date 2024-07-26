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Склад вооружения ВСУ в Краматорске взлетел на воздух от удара ВС РФ

Мощный взрыв на украинском складе ракетно-артиллерийского вооружения стал результатом работы расчета ОТРК «Искандер-М».
2024-07-26 10:20:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением украинского склада ракетно-артиллерийского вооружения в Краматорске. 

Мощный взрыв стал результатом работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России.

Уточняется, что склад с ракетно-артиллерийским вооружением принадлежал 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ и находился в промзоне оккупированного киевским режимом Краматорска (территория ДНР). 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе удара была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, пять «Градов», пять танков и до 10 боевых бронированных машин противника. 

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» разнес цеха по восстановлению бронетехники в Харькове.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#взрыв #Искандер-М #спецоперация #Краматорск #Вооружение ВСУ
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