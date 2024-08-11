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Смирнов: погибших после падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске нет

Пострадали 13 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Елизавета Кондрикова 2024-08-11 07:11:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: gubernator_46, Telegram

В результате падения украинской ракеты на жилой дом в Курске никто не погиб, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Пострадали 13 человек, они были доставлены в местные больницы.

«Уважаемые земляки! Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», - обратился губернатор в своем Telegram.

Он также призвал соблюдать команды при ракетной тревоге и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание.  

Напомним, ночью на жилой дом в Курске упали обломки украинской ракеты, в результате возник пожар, он был оперативно потушен. На месте все еще присутствуют спасатели, все жители были эвакуированы, их разместят в пунктах временного пребывания.

#в стране и мире #ВСУ #алексей смирнов #Курск #падение ракеты
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