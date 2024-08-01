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Источник: жители Нижнего Тагила месяцами ощущали запах газа у дома

Газовщики не проверяли одну из квартир в разрушенном от взрыва доме Нижнего Тагила.
Услада Дубинина 2024-08-01 17:11:03
© Фото: МЧС РФ

Запах газа ощущался в течение нескольких месяцев рядом с разрушенным от взрыва домом в Нижнем Тагиле. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник. 

Газовщики регулярно проверяли оборудование в доме на улице Сибирской. Источник уточнил, что в одной квартире не проводились проверки из-за отсутствия доступа к жилплощади. 

В пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва послужил хлопок газовоздушной смеси. В МЧС России сообщили о 12 пострадавших, среди которых есть дети. Семерых пострадавших госпитализировали, сообщил Минздрав.

Очевидица произошедшего рассказала «Звезде» о первых секундах после взрыва. 

#в стране и мире #взрыв #МЧС РФ #минздрав #Нижний Тагил
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