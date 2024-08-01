МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Очевидица рассказала о первых секундах после взрыва дома в Нижем Тагиле

На данный момент в доме сохраняется опасность дальнейших обрушений.
Алексей Курильченко 2024-08-01 11:57:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В первые моменты после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле в небо поднялся огромный столб белого дыма. Жители не сразу поняли, что произошло, но подумали о взрыве самолета. Об этом «Звезде» рассказала очевидица произошедшего.

«Я думала самолет взорвался. Сразу поднялось облако белого дыма. Мне с балкона не видно, я сюда подошла - а тут такой страх», - рассказала оцевидица.

По последней информации, в доме произошло обрушение еще части конструкций, сохраняется угроза дальнейших разрушений. Территория дома оцеплена, местные жители помогают спасателям разбирать завалы. На место взрыва вылетели два вертолета с медицинскими бригадами.

Взрыв в пятиэтажке произошел утром 1 августа. По предварительной информации, причиной послужил взрыв газовоздушной смеси. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, поиски еще двоих продолжаются.

#взрыв #дом #наш эксклюзив #Нижний Тагил
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 