Очевидица рассказала о первых секундах после взрыва дома в Нижем Тагиле

В первые моменты после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле в небо поднялся огромный столб белого дыма. Жители не сразу поняли, что произошло, но подумали о взрыве самолета. Об этом «Звезде» рассказала очевидица произошедшего.

«Я думала самолет взорвался. Сразу поднялось облако белого дыма. Мне с балкона не видно, я сюда подошла - а тут такой страх», - рассказала оцевидица.

По последней информации, в доме произошло обрушение еще части конструкций, сохраняется угроза дальнейших разрушений. Территория дома оцеплена, местные жители помогают спасателям разбирать завалы. На место взрыва вылетели два вертолета с медицинскими бригадами.

Взрыв в пятиэтажке произошел утром 1 августа. По предварительной информации, причиной послужил взрыв газовоздушной смеси. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, поиски еще двоих продолжаются.