Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 12

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«МЧС России: по уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поисково-спасательных работах принимают участие более 450 специалистов и 75 единиц техники.

Ранее мэр города Владислав Пинаев сообщал о семи пострадавших, из которых было пятеро детей.

Взрыв газовоздушной смеси в доме произошел утром в четверг, в его результате обрушился подъезд.