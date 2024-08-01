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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 12

Среди пострадавших шестеро детей.
Мария Зайцева 2024-08-01 15:18:12
© Фото: МЧС РФ

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«МЧС России: по уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поисково-спасательных работах принимают участие более 450 специалистов и 75 единиц техники.

Ранее мэр города Владислав Пинаев сообщал о семи пострадавших, из которых было пятеро детей.

Взрыв газовоздушной смеси в доме произошел утром в четверг, в его результате обрушился подъезд.

#пострадавшие #Взрыв газа #МЧС России #Нижний Тагил
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