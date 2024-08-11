МИД предупредил о вбросе Украиной видео-фейка с «заявлением» Захаровой

В Министерстве иностранных дел России предупредили о распространяемом в Сети видеоролики с «заявлением» якобы представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она заявляет о готовности передать Украине Запорожскую АЭС. Оно является фейком. В записи она как бы говорит, что Россия готова рассматривать передачу ЗАЭС Киеву взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона.

«Это "обращение" – дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга М.В.Захаровой от 18 июля 2024 года», – приводит текст сообщения внешнеполитического ведомства Радио Sputnik.

В МИД РФ призвали граждан проявлять бдительность, не доверять данным из сомнительных источников, проверять информацию через официальные ресурсы.

Ранее украинские спецслужбы опубликовали фейк-видео с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, где он якобы призывает мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы и встать на защиту Родины. А также не соответствующие действительности сообщения МЧС РФ об эвакуации из региона, попытку прорыва границ которого недавно предприняли украинские боевики.