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В ЕП заявили о продаже Зеленским украинской земли Западу

Ирландский депутат заявил, что глава киевского режима привел Украину к разрушению.
Алексей Курильченко 2024-08-01 13:28:29
© Фото: IMAGOR4924_italy, photopress, Globallookpress

Владимир Зеленский устроил распродажу украинской земли для западных корпораций. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, реагируя на очередное заявление лидера киевского режима о «соглашениях с союзниками».

«Ты (Зеленский - Прим. ред.) способствовал разрушению Украины, отправил на смерть тысячи украинцев из рабочего класса. Устроил распродажу украинской земли для западных корпораций, поддерживал прокси-войну НАТО. История не будет к тебе благосклонна», - написал Уоллес на своей странице в X.

В обращении, на которое ответил Уоллес, Зеленский заявил о новых соглашениях с западными партнерами. По словам главы киевского режима, речь идет о неких договоренностях в области безопасности. Также Зелеских поблагодарил своих друзей из Вашингтона за очередной пакет военной помощи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что любой шаг Зеленского может привести к его «смерти» как политика. По его мнению, для выхода Украины из сложившейся ситуации, Зеленскому придется разделисть свою власть. Однако существуют сомнения, что он на это пойдет.

#в стране и мире #Украина #Европарламент #Ирландия #Владимир Зеленский #Мик Уоллес
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