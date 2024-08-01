Владимир Зеленский устроил распродажу украинской земли для западных корпораций. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, реагируя на очередное заявление лидера киевского режима о «соглашениях с союзниками».

«Ты (Зеленский - Прим. ред.) способствовал разрушению Украины, отправил на смерть тысячи украинцев из рабочего класса. Устроил распродажу украинской земли для западных корпораций, поддерживал прокси-войну НАТО. История не будет к тебе благосклонна», - написал Уоллес на своей странице в X.

В обращении, на которое ответил Уоллес, Зеленский заявил о новых соглашениях с западными партнерами. По словам главы киевского режима, речь идет о неких договоренностях в области безопасности. Также Зелеских поблагодарил своих друзей из Вашингтона за очередной пакет военной помощи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что любой шаг Зеленского может привести к его «смерти» как политика. По его мнению, для выхода Украины из сложившейся ситуации, Зеленскому придется разделисть свою власть. Однако существуют сомнения, что он на это пойдет.