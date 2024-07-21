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Кличко: любой шаг Зеленского чреват политическим суицидом

По мнению мэра Киева, украинскому лидеру придется провести референдум по миру.
Глеб Владовский 2024-07-21 11:37:44
© Фото: Nino Ratiani, Keystone Press Agency, Globallookpress

Какой бы шаг Владимир Зеленский не предпринял, он рискует совершить политический суицид. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его мнению, для выхода Украины из сложившейся ситуации, Зеленскому придется разделисть свою власть. Однако существуют сомнения, что он на это пойдет.

«Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль», - прокомментировал глава города.

Кроме того, существует вероятность того, что Зеленский проведет по всей стране референдум для достижения мира.

Ранее сообщалось, что украинский лидер признал невозможным возврат утраченных территорий военным путем.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Виталий Кличко #политический суицид
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