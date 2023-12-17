Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции провалились и ударили по гражданам ЕС

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Западные экономические в отношении России ударили по самим жителям Европейского союза, считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Парламентарий считает, что антироссийские санкции Евросоюза провалились и больше повредили гражданам ЕС, чем России. Но власти европейских стран не признают это, написал Уоллес.

Европейский союз запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России, стало известно вечером 16 декабря. Он вводит запрет на российские алмазы и на экспорт в РФ станков и деталей машин, которые могут быть использованы в военном производстве. Кроме того, ЕС активирует новые меры контроля по соблюдению «ценового потолка» на российскую нефть.