МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Тагила пришли на помощь пострадавшим при обрушении дома

Неравнодушные граждане помогают спасателям разбирать завалы, а также передают воду для пострадавших.
Алексей Курильченко 2024-08-01 12:41:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Нижнего Тагила пришли к месту взрыва в жилом доме, чтобы помочь пострадавшим. Как рассказали «Звезде» неравнодушные горожане, они передали пострадавшим и эвакуированным воду и чай.

«Пришел помочь - сейчас пострадавшие сюда приедут. Чай, воду заносить будем, да и все», - рассказал «Звезде» местный житель.

Также жители помогают спасателям разбирать завалы, где могут находиться люди. По последним данным, под обломками могут находиться девять человек, а том числе четверо детей. Спасатели извлекли из-под завалов нескольких человек, в том числе маленькую девочку.

Напомним, что обрушение пятиэтажного жилого дома произошло 1 августа. По предварительной информации, причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Спасатели эвакуировали 70 жителей, их разместят в гостинице. Известно о семерых пострадавших, среди них пятеро детей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

 

#обрушение #Жилой дом #наш эксклюзив #Нижний Тагил
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 