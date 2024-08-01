Жители Тагила пришли на помощь пострадавшим при обрушении дома

Жители Нижнего Тагила пришли к месту взрыва в жилом доме, чтобы помочь пострадавшим. Как рассказали «Звезде» неравнодушные горожане, они передали пострадавшим и эвакуированным воду и чай.

«Пришел помочь - сейчас пострадавшие сюда приедут. Чай, воду заносить будем, да и все», - рассказал «Звезде» местный житель.

Также жители помогают спасателям разбирать завалы, где могут находиться люди. По последним данным, под обломками могут находиться девять человек, а том числе четверо детей. Спасатели извлекли из-под завалов нескольких человек, в том числе маленькую девочку.

Напомним, что обрушение пятиэтажного жилого дома произошло 1 августа. По предварительной информации, причиной стал взрыв газовоздушной смеси. Спасатели эвакуировали 70 жителей, их разместят в гостинице. Известно о семерых пострадавших, среди них пятеро детей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.