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Спасатели в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек из пострадавшего и соседних домов

Жильцов переместили в пункт временного размещения в гостинице.
Глеб Владовский 2024-08-01 12:12:52
© Фото: МЧС РФ

Спасатели в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек из пострадавшего и соседних домов. Об этом сообщили в МЧС России.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в жилой многоэтажке в Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда.

По данным мэра города Владислава Пинаева, пострадали семь человек, среди них пятеро детей.

#в стране и мире #МЧС РФ #Свердловская область #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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