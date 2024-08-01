Спасатели в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек из пострадавшего и соседних домов. Об этом сообщили в МЧС России.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в жилой многоэтажке в Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда.

По данным мэра города Владислава Пинаева, пострадали семь человек, среди них пятеро детей.