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В Нижнем Тагиле семеро человек пострадали при обрушении дома

По данным мэра города, пятеро из них - дети.
Глеб Владовский 2024-08-01 12:01:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Семь человек пострадали при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«По последним данным, пострадало семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых», - написал он в Telegram-канале.

Градоначальник также уточнил, что в городе введен режим ЧС.

Напомним, что в жилой многоэтажке произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда. Очевидица рассказала «Звезде» о первых секундах того, что происходило после взрыва. 

#в стране и мире #Свердловская область #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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