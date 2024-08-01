В Нижнем Тагиле семеро человек пострадали при обрушении дома

Семь человек пострадали при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«По последним данным, пострадало семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых», - написал он в Telegram-канале.

Градоначальник также уточнил, что в городе введен режим ЧС.

Напомним, что в жилой многоэтажке произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда. Очевидица рассказала «Звезде» о первых секундах того, что происходило после взрыва.