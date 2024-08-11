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Военкор Поддубный рассказал, что пока чувствует себя не очень хорошо

Владимир Рубанов 2024-08-11 21:56:59
© Фото: Евгений Поддубный, VK

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после ранения, полученного 7 августа.

По словам журналиста, пока он находится в реанимации и чувствует себя «не очень хорошо». Об этом он сообщил в разговоре с журналистом ВГТРК Евгением Поповым.

Кроме того, Поддубный сказал, что плохо помнит момент удара из-за контузии. По его словам, в машине был огонь, по ней стреляли и в этот момент он «отчаянно хотел жить».

Украинский беспилотник ударил в автомобиль Поддубного в Курской области. После этого военкор нашел в себе силы выбраться из горящего авто, вышел на дорогу и попросил проезжавшего мимо водителя подвезти его до больницы.

Журналиста доставили в Курскую областную больницу. Врачи диагностировали у него тяжелые ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже раненого решили перевезти в Москву.

Сейчас Поддубный лечится в НИИ им. Склифосовского. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

#бпла #Курская область #Лечение #ранение #нии им склифосовского #контузия #Евгений Поддубный
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