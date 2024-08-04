Трамп заявил, что причина отказа Харрис от дебатов в ее низком IQ

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему его соперница - кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис - не хочет участвовать в дебатах. Трамп предложил ей провести их 4 сентября на телеканале Fox News.

По его мнению, дело в том, что вице-президент Харрис - обладательница «низкого IQ». В социальной сети Truth он написал, что, помимо прочего, у этого политика отсутствуют «ментальные способности».

«У Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня в Пенсильвании. Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», - приводит его слова радио Sputnik.

Также, считает Трамп, с подобными Харрис кандидатами, у Соединенных Штатов не будет шансов восстановить свое влияние в мире.

В то же время в предвыборном штабе Харрис заявили, что Трамп «занервничал», а потому предложил провести дебаты в начале сентября и именно на лояльном республиканцам телеканале Fox News.

В субботу, 3 августа, стало известно, что штаб Харрис не согласился на условия дебатов Трампа. Там утверждают, что экс-глава Белого дома должен прийти на дебаты, как обещал, 10 сентября.