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Момент смертельного ДТП с подростками на каршеринге попал на видео

Водитель не справился с управлением на повороте.
Владимир Рубанов 2024-08-11 16:06:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда», прокуратура Москвы

Момент смертельной аварии, которую устроили подростки на машине каршеринга, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры ДТП передал источник «Звезды».

На записи видно, как машина несется по дороге на высокой скорости, потом на повороте ее заносит влево и выбрасывает вправо, к жилому дому.

Автомобиль врезался в многоэтажку на Южнобутовской улице, сообщалось ранее. Подростки получили каршеринговое авто под чужим аккаунтом. Находившийся на пассажирском сиденье мальчик погиб на месте. Это парень 2009 года рождения, сообщили в прокуратуре Москвы.

Травмы получили девушка 2011 года рождения, и еще двое юношей - 2008 и 2010 годов рождения. Они госпитализированы.

Машиной управлял 15-летний парень, у которого не было прав. Он сбежал с места ДТП и потом пришел в больницу и сказал врачам, что пострадал, упав с самоката. Юношу уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

#Москва #дети #авария #ДТП #Уголовное дело #наш эксклюзив #жертвы #Южнобутовская улица
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