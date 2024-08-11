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Подростки на каршеринге устроили смертельное ДТП на юго-западе Москвы

На улице Южнобутовская арендованный автомобиль врезался в многоквартирный дом.
Сергей Лебедев 2024-08-11 10:24:18
© Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на улице Южнобутовская каршеринговый автомобиль врезался в многоквартирный дом. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения. Еще троих подростков доставили в больницу. Об этом сообщает «360» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что водитель машины сбежал с места аварии. По предварительным данным, он является несовершеннолетним и арендовал автомобиль под чужим аккаунтом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Также ведется поиск виновника трагедии.

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП #Прокуратура #подросток #каршеринг #несовершеннолетний #Южнобутовская
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