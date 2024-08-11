В Москве нашли 15-летнего подростка, врезавшегося на каршеринге в дом

Московские следователи установили виновника смертельной аварии на улице Южнобутовская. За рулем каршерингового автомобиля, врезавшегося в многоквартирный дом, находился 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня несовершеннолетний за рулем арендованной под чужим аккаунтом машины не справился с управлением и врезался в многоэтажку. В результате ДТП погиб его сверстник, находившийся на пассажирском сиденье.

Также пострадали еще несколько подростков. Их госпитализировали в больницу. По факту трагедии заведено уголовное дело.