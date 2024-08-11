Число пострадавших при падении ракеты в Курске выросло до 15

Число раненных при падении сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

«Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», - написал глава региона в своем Telegram.

Он добавил, что в область прибывают гуманитарные грузы для помощи жителям, которых эвакуировали из пострадавшего дома. Их разместили в пунктах временного пребывания, куда все еще продолжают приезжать местные жители, сообщил Смирнов.

Падение ракеты на многоквартирный дом в Курсе произошло в ночь на 11 августа, на месте возник пожар, он был оперативно потушен. По данным Смирнова, в результате происшествия никто не погиб, двое пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.