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Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Военные погрузили технику на железнодорожный транспорт и приступили к маршу в назначенные районы.
Сергей Лебедев 2024-08-11 11:33:01
© Фото: Министерство обороны Белоруссии © Видео: Министерство обороны Белоруссии

Подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии привели в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что военные погрузили технику на железнодорожный транспорт. После этого они приступили к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Напомним, в минувшую субботу белорусский президент Александр Лукашенко распорядился усилить группировку войск на Мозырском и Гомельском тактических направлениях. Данное решение было принято из-за обстановки на Украине.

До этого стало известно об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины. В Минске отметили, что Киев нарушил всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство страны. 

#в стране и мире #техника #белоруссия #транспорт #задачи #усиление #готовность
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