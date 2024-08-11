Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии привели в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что военные погрузили технику на железнодорожный транспорт. После этого они приступили к маршу комбинированным способом в назначенные районы.

Напомним, в минувшую субботу белорусский президент Александр Лукашенко распорядился усилить группировку войск на Мозырском и Гомельском тактических направлениях. Данное решение было принято из-за обстановки на Украине.

До этого стало известно об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины. В Минске отметили, что Киев нарушил всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство страны.