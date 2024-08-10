Лукашенко приказал усилить группировку войск вблизи границ с Украиной

Главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко отдал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
Отмечается, что данное решение глава государства принял из-за складывающейся на Украине обстановки. Усиление проводится с целью реагирования на любые возможные провокации.
В назначенные районы выдвинулись воинские части сил специальных операций, сухопутных, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».
«Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации», - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины. По его словам, сбиты около десятка воздушных целей.
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