Лукашенко приказал усилить группировку войск вблизи границ с Украиной

Главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко отдал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Отмечается, что данное решение глава государства принял из-за складывающейся на Украине обстановки. Усиление проводится с целью реагирования на любые возможные провокации.

В назначенные районы выдвинулись воинские части сил специальных операций, сухопутных, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

«Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины. По его словам, сбиты около десятка воздушных целей.