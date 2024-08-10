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Лукашенко приказал усилить группировку войск вблизи границ с Украиной

Данное решение глава государства принял из-за складывающейся на Украине обстановки.
Сергей Лебедев 2024-08-10 14:11:45
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik/РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко отдал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Отмечается, что данное решение глава государства принял из-за складывающейся на Украине обстановки. Усиление проводится с целью реагирования на любые возможные провокации.

В назначенные районы выдвинулись воинские части сил специальных операций, сухопутных, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

«Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины. По его словам, сбиты около десятка воздушных целей.

#белоруссия #Украина #Александр Лукашенко #гомель #наращивание сил #мозырь
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