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Sky News: премьер Британии отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Накануне Кир Стармер призвал правоохранителей сохранять высокую готовность в выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых.
Ирина Егорова 2024-08-11 00:49:31
© Фото: Tejas SandhuKeystone Press Agency, Globallookpress

Британский премьер Кир Стармер отменил отпуск на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал Sky News. 

Накануне Кир Стармер призвал правоохранителей находиться в режиме повышенной готовности на случай беспорядков на протестах ультраправых.

С начала массовых беспорядков в Великобритании уже задержаны 779 человек, почти половине предъявлены обвинения, сообщает телеканал. Они вспыхнули после убийства детей во время танцевального мастер-класса в Саутпорте. В результате нападения погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, им оказался 17-ти летний подросток. По данным СМИ, подозреваемый ранее просил убежище.

Ранее стало известно о протестующих британцах, которые выкрикивали у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера лозунги против иммигрантов. Сотрудники правоохранительных органов произвели десятки арестов жителей, несогласных с политикой властей.

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