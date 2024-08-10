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Минобороны рассказало о работе операторов FPV-дронов в Курской области

Один такой FPV-дрон заменяет несколько мин, выпущенных по бронетехнике противника, от него не спрятаться ни в окопе, ни в блиндаже, рассказали в Министерстве обороны.
2024-08-10 08:12:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало, как в приграничье Курской области маневренные группы операторов БпЛА выполняют боевую работу, бойцы оснащены самыми современными беспилотниками, которые снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника.

От FPV-дрона практически невозможно уйти, добавили в оборонном ведомстве. Он развивает скорость до сотни километров в час, уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, военную технику и артиллерию противника. Один такой FPV-дрон заменяет несколько мин, выпущенных по бронетехнике противника. По сути – это средний бомбардировщик среди коптеров, от которого не спрятаться ни в окопе, ни в блиндаже.

Для того чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они «перепрошивают» свои дроны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и его грузоподъемности, добавили в Минобороны.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывает появление объекта в небе, но и указывает на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с лёгкостью отличают, чья птичка подлетает.

Сегодня в министерстве также показали, как оператор российского FPV-дрона уничтожил бронемашину «MaxxPro» ВСУ производства США в Курской области, она была выявлена нашими бойцами в ходе разведывательных мероприятий.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #беспилотники #Курская область #FPV-дрон
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