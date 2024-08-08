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Операторы FPV-дронов уничтожили Bradley ВСУ на Донецком направлении

Подбитую беспилотником вражескую боевую машину пехоты добила российская артиллерия.
2024-08-08 10:59:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Поставленная из Америки боевая машина пехоты Bradley ВСУ превратилась в груду горелого железа. Спасибо за это надо сказать расчетам ударных FPV-дронов и артиллеристам группировки войск «Юг». Видео уничтожения вражеского бронеобъекта публикует Минобороны России. 

В МО РФ уточнили, что неприятельская бронемашина была обнаружена расчетом, который находился в режиме свободной охоты. Точное попадание дрона обездвижило Bradley. 

После этого по ней ударили расчеты российской артиллерии и добили боевую машину пехоты врага. Тем самым, как отметили в российском оборонном ведомстве, была сорвана попытка неприятеля провести ротацию. 

Оператор FPV-дрона с позывным Ястреб отметил, что Bradley была обнаружена на 8-километровой глубине в тылу врага, куда смог залететь российский беспилотник.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения пикапов ВСУ на Северском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #уничтожение #донецкое направление #Bradley #FPV
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