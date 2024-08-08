Операторы FPV-дронов уничтожили Bradley ВСУ на Донецком направлении

Поставленная из Америки боевая машина пехоты Bradley ВСУ превратилась в груду горелого железа. Спасибо за это надо сказать расчетам ударных FPV-дронов и артиллеристам группировки войск «Юг». Видео уничтожения вражеского бронеобъекта публикует Минобороны России.

В МО РФ уточнили, что неприятельская бронемашина была обнаружена расчетом, который находился в режиме свободной охоты. Точное попадание дрона обездвижило Bradley.

После этого по ней ударили расчеты российской артиллерии и добили боевую машину пехоты врага. Тем самым, как отметили в российском оборонном ведомстве, была сорвана попытка неприятеля провести ротацию.

Оператор FPV-дрона с позывным Ястреб отметил, что Bradley была обнаружена на 8-километровой глубине в тылу врага, куда смог залететь российский беспилотник.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения пикапов ВСУ на Северском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.