МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор FPV-дрона поразил броневик MaxxPro ВСУ в Курской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели, добавили в Минобороны РФ.
2024-08-10 08:00:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Точным ударом оператор FPV-дрона уничтожил бронемашину «MaxxPro» ВСУ в Курской области. Кадры работы военнослужащих ВС РФ публикует Министерство обороны России.

В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе области российские бойцы выявили украинскую бронемашину «MaxxPro» американского производства. После анализа полученных разведданных военнослужащие приняли решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ.

Об уничтожении цели свидетельствуют кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

На этой неделе Министерство также показывало поражение украинских тяжелых коптеров «Баба-яга» операторами FPV-дронов в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #FPV-дрон #MaxxPro
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 