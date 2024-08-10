Оператор FPV-дрона поразил броневик MaxxPro ВСУ в Курской области

Точным ударом оператор FPV-дрона уничтожил бронемашину «MaxxPro» ВСУ в Курской области. Кадры работы военнослужащих ВС РФ публикует Министерство обороны России.
В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе области российские бойцы выявили украинскую бронемашину «MaxxPro» американского производства. После анализа полученных разведданных военнослужащие приняли решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ.
Об уничтожении цели свидетельствуют кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.
На этой неделе Министерство также показывало поражение украинских тяжелых коптеров «Баба-яга» операторами FPV-дронов в приграничных районах Курской области.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.
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