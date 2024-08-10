Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда

Дополнительный поезд введен между Курском и Москвой, сообщает пресс-служба ФПК, дочернего предприятия РЖД.

«Назначаем дополнительные поезда в сообщении с Курском... № 220 Белгород – Москва, поезд проследует через Курск», - говорится в сообщении.

Новый рейс будет курсировать с 11 августа - отправление из Курска в 4.04 (по московскому времени), а прибывать в Москву в 16.43. На официальном сайте РЖД данный поезд уже включили в расписание, на него можно купить билеты.

В компании уточнили, что цены на билеты фиксированные.

Назначение нового дополнительного поезда сообщением Курск - Москва связан со спросом на пассажирские перевозки в регионе. Также временно увеличена составность «Ласточки», курсирующего в этом же направлении.

Ситуацию в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера 8 августа. Накануне в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции на фоне событий на границе и попытками ВСУ прорвать ее.

Ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.