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В Курской области усилили контроль радиационных и биологических рисков

Также проводятся мониторинг химических рисков.
Сергей Лебедев 2024-08-10 18:46:42
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

В Курской области специалисты Федерального медико-биологического агентства решили усилить мониторинг радиационных, химических и биологических рисков. Об сообщает «360» со ссылкой на ФМБА России.

Уже проведено более ста исследований воздуха. Также отбираются пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения

Кроме того, специалисты ФМБА провели более 60 измерений дозы гамма-излучения. Все полученные результаты в пределах нормы.

Напомним, ранее в Курской области сконцентрировали силы медицинских подразделений Федерального медико-биологического агентства. В регионе развернули дополнительные реанимационные, хирургические  и травматологические койки. Также мобилизовали операционные блоки и бригады скорой помощи.

#в стране и мире #радиация #Курская область #химия #ФМБА #замеры
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