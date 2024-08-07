Силы и средства медподразделений ФМБА развернули в Курской области

Силы и средства медицинских подразделений Федерального медико-биологического агентства сконцентрировали в Курской области по приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, сообщили в агентстве.

В регионе развернули дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Кроме того, там мобилизовали операционные блоки и бригады скорой помощи.

Сотрудники агентства работают вместе с медицинской службой Минобороны России, региональными медиками и представителями Минздрава, говорится в сообщении.

В результате обстрелов Курской области со стороны Украины пострадал 31 человек, в том числе 6 детей, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения.