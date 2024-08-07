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Силы и средства медподразделений ФМБА развернули в Курской области

В регионе подготовили дополнительные койки и оперблоки.
Владимир Рубанов 2024-08-07 22:09:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы и средства медицинских подразделений Федерального медико-биологического агентства сконцентрировали в Курской области по приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, сообщили в агентстве.

В регионе развернули дополнительные реанимационные, хирургические  и травматологические койки. Кроме того, там мобилизовали операционные блоки и бригады скорой помощи.

Сотрудники агентства работают вместе с медицинской службой Минобороны России, региональными медиками и представителями Минздрава, говорится в сообщении.

В результате обстрелов Курской области со стороны Украины пострадал 31 человек, в том числе 6 детей, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения.

#Медицина #врачи #пострадавшие #ФМБА #Вероника Скворцова #медицинская помощь #Скорая помощь
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