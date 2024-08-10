В Израиле назвали атакованную школу в Газе командным центром ХАМАС

Около 20 террористов находились в здании школы в секторе Газа, которую разбомбила Армия обороны Израиля, заявил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Он сослался на данные разведки о том, что школьный комплекс в Аль-Табин использовали в том числе высокопоставленные командиры ХАМАС для проведения террористических актов.

«Комплекс, включая атакованную мечеть, служил активным объектом ХАМАС и Исламского джихада* (запрещена в России - прим. ред.)», - написал Гендельман в своем Telegram-канале.

Советник офиса Нетаньяху назвал преувеличенными опубликованные в секторе Газа данные о числе погибших.

Ранее сообщалось, что не меньше 100 человек погибли и еще десятки были ранены в результате израильского удара по школе в секторе Газа. Власти Газы заявили, что среди погибших были женщины и дети, которые укрывались в школе.

Удар по школе осудили во многих странах мира. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что он «в ужасе от кадров из школы-убежища в Газе» и что «нет никакого оправдания этим расправам».

В Катаре, который остается одним из посредников между Израилем и ХАМАС, назвали бомбардировку «жестоким преступлением против беззащитных мирных жителей».

* «Палестинский исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.