МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Израиле назвали атакованную школу в Газе командным центром ХАМАС

По словам советника офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в здании находилось около 20 боевиков.
Владимир Рубанов 2024-08-10 17:15:12
© Фото: Hadi Daoud Keystone Press Agency, Global Look Press

Около 20 террористов находились в здании школы в секторе Газа, которую разбомбила Армия обороны Израиля, заявил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Он сослался на данные разведки о том, что школьный комплекс в Аль-Табин использовали в том числе высокопоставленные командиры ХАМАС для проведения террористических актов.

«Комплекс, включая атакованную мечеть, служил активным объектом ХАМАС и Исламского джихада* (запрещена в России - прим. ред.)», - написал Гендельман в своем Telegram-канале.

Советник офиса Нетаньяху назвал преувеличенными опубликованные в секторе Газа данные о числе погибших.

Ранее сообщалось, что не меньше 100 человек погибли и еще десятки были ранены в результате израильского удара по школе в секторе Газа. Власти Газы заявили, что среди погибших были женщины и дети, которые укрывались в школе.

Удар по школе осудили во многих странах мира. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что он «в ужасе от кадров из школы-убежища в Газе» и что «нет никакого оправдания этим расправам».

В Катаре, который остается одним из посредников между Израилем и ХАМАС, назвали бомбардировку «жестоким преступлением против беззащитных мирных жителей».

* «Палестинский исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #школа #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #мирные жители
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 