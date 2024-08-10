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Число погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе выросло до ста человек

По данным разведки израильской армии, в школе располагался командный центр ХАМАС.
Елизавета Кондрикова 2024-08-10 06:17:18
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее ста человек погибли, еще десятки получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа, сообщает Press TV. По данным ЦАХАЛ, в школе располагался командный центр ХАМАС, по нему был нанесен точный удар.

«Командный центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛ и государство Израиль», - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что школа прилегала к мечети, которая служила убежищем для мирных жителей. Однако заверили в попытке снизить риски для населения.

#школа #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #погибише
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