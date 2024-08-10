ФАС предостерегла торговые сети в Курской области от повышения цен

Федеральная антимонопольная служба направила письма в федеральные торговые сети в Курской области и попросила их оперативно информировать о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары.

Кроме того, ФАС запросила у магазинов информацию о подорожании логистических и других услуг, которые связаны с продажей товаров.

Антимонопольщики отправили эти письма из-за введения в Курской области режима чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить злоупотребления на рынках потребительских товаров.

ФАС призвала участников рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования и требования антимонопольного законодательства.

Ситуацию в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера 8 августа. Накануне в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.