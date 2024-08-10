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ФАС предостерегла торговые сети в Курской области от повышения цен

Антимонопольщики запросили у магазинов оперативную информацию о пересмотре цен поставщиками.
Владимир Рубанов 2024-08-10 14:55:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Федеральная антимонопольная служба направила письма в федеральные торговые сети в Курской области и попросила их оперативно информировать о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары.

Кроме того, ФАС запросила у магазинов информацию о подорожании логистических и других услуг, которые связаны с продажей товаров.

Антимонопольщики отправили эти письма из-за введения в Курской области режима чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить злоупотребления на рынках потребительских товаров.

ФАС призвала участников рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования и требования антимонопольного законодательства.

Ситуацию в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера 8 августа. Накануне в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

#в стране и мире #Курская область #ФАС #цены #торговля #ЧС #магазины #товары #Федеральная антимонопольная служба
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