МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАТО огласит новые «финансовые обещания» Киеву на предстоящем саммите

Таким образом, НАТО намекает на приближение Украины к альянсу.
Ирина Егорова 2024-07-09 00:02:30
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Североатлантический альянс на своем саммите в Вашингтоне планирует огласить новые «финансовые обещания» Украине. Это подтвердила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы сконцентрированы на Украине, и мы продолжим двигаться этим курсом. Так что ждите финансовых обещаний», - заявила она.

Каких-либо конкретных деталей Смит не привела.  По ее словам, данный шаг должен продемонстрировать украинцам то, что они «приближаются к этому альянсу». Она подчеркнула, что на предстоящем саммите предложение о вступлении в НАТО не последует, передает ТАСС.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне, в выставочном комплексе Конвеншн-центр с 9 по 11 июля, в рамках которого будет отмечать 75-летие альянса. Перед каждым саммитом НАТО поднимается один и тот же вопрос - членство в альянсе Украины. 

По словам действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, необходимо активизировать поддержку Украины, чтобы она «одержала вверх». Это и будет являться условием для любого будущего членства Украины. 

#Украина #НАТО #сша #Киев #Саммит #Вашингтон #помощь #членство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 