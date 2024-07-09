НАТО огласит новые «финансовые обещания» Киеву на предстоящем саммите

Североатлантический альянс на своем саммите в Вашингтоне планирует огласить новые «финансовые обещания» Украине. Это подтвердила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы сконцентрированы на Украине, и мы продолжим двигаться этим курсом. Так что ждите финансовых обещаний», - заявила она.

Каких-либо конкретных деталей Смит не привела. По ее словам, данный шаг должен продемонстрировать украинцам то, что они «приближаются к этому альянсу». Она подчеркнула, что на предстоящем саммите предложение о вступлении в НАТО не последует, передает ТАСС.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне, в выставочном комплексе Конвеншн-центр с 9 по 11 июля, в рамках которого будет отмечать 75-летие альянса. Перед каждым саммитом НАТО поднимается один и тот же вопрос - членство в альянсе Украины.

По словам действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, необходимо активизировать поддержку Украины, чтобы она «одержала вверх». Это и будет являться условием для любого будущего членства Украины.