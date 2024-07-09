В Астрахани и Волгограде временно ограничили работу аэропортов

В аэропортах Астрахани и Волгограда временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации. Ранее Волгоградская и Астраханская области подверглись массированной атаке ВСУ с применением беспилотников.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 9 июля (вторник) с 03.55 мск на работу аэропортов Астрахань и Волгоград были введены временные ограничения», - говорится в сообщении представителя агентства в Telegram.

В Росавиации не уточнили, когда именно будут сняты ограничения на полеты над регионами.

По данным Минобороны, минувшей ночью в Астраханской области уничтожили пять беспилотников.

В Волгоградской области атаку дронов отражали с помощью сил ПВО и РЭБ, в регионе из-за падения обломков БПЛА возник пожар на подстанции в городе Фролово, сообщил глава области Андрей Бочаров.

UPD. В 09.35 по московскому времени все ограничения были сняты.