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В Астрахани и Волгограде временно ограничили работу аэропортов

Минувшей ночью Астраханская и Волгоградская области подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.
Елизавета Кондрикова 2024-07-09 09:02:48
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

В аэропортах Астрахани и Волгограда временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации. Ранее Волгоградская и Астраханская области подверглись массированной атаке ВСУ с применением беспилотников.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 9 июля (вторник) с 03.55 мск на работу аэропортов Астрахань и Волгоград были введены временные ограничения», - говорится в сообщении представителя агентства в Telegram.

В Росавиации не уточнили, когда именно будут сняты ограничения на полеты над регионами.

По данным Минобороны, минувшей ночью в Астраханской области уничтожили пять беспилотников.

В Волгоградской области атаку дронов отражали с помощью сил ПВО и РЭБ, в регионе из-за падения обломков БПЛА возник пожар на подстанции в городе Фролово, сообщил глава области Андрей Бочаров. 

UPD. В 09.35 по московскому времени все ограничения были сняты. 

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