МО РФ: ночью в пяти регионах уничтожили 38 украинских БПЛА

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в Ростовской области 21 украинский беспилотник. В Курской области ликвидировали семь БПЛА, а в Астраханской - пять.
Также три беспилотных летательных аппарата уничтожили в Белгородской области. Еще два перехватили в Воронежской области.
В МО РФ уточнили, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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