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МО РФ: ночью в пяти регионах уничтожили 38 украинских БПЛА

Больше всего беспилотных летательных аппаратов перехватили в Ростовской области.
2024-07-09 07:47:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в Ростовской области 21 украинский беспилотник. В Курской области ликвидировали семь БПЛА, а в Астраханской - пять.

Также три беспилотных летательных аппарата уничтожили в Белгородской области. Еще два перехватили в Воронежской области.

В МО РФ уточнили, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ
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