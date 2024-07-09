МО РФ: ночью в пяти регионах уничтожили 38 украинских БПЛА

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в Ростовской области 21 украинский беспилотник. В Курской области ликвидировали семь БПЛА, а в Астраханской - пять.

Также три беспилотных летательных аппарата уничтожили в Белгородской области. Еще два перехватили в Воронежской области.

В МО РФ уточнили, что украинские националисты применили БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.