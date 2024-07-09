Бочаров: в Волгоградской области пресекли атаку украинских БПЛА

Сегодня ночью в Волгоградской области силы ПВО и РЭБ пресекли атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, из-за падения обломков беспилотника возник пожар на подстанции в городе Фролово. Он уже ликвидирован.

Также произошло возгорание на нефтебазе в Калаче-на-Дону. С огнем сейчас борются силы противопожарной службы и МЧС.

«Угрозы жилым объектам нет», - добавил глава региона.

Напомним, сегодня около двух часов ночи в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.