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Бочаров: в Волгоградской области пресекли атаку украинских БПЛА

В результате падения обломков беспилотников возникли возгорания на подстанции в Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
Сергей Лебедев 2024-07-09 06:39:30
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня ночью в Волгоградской области силы ПВО и РЭБ пресекли атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, из-за падения обломков беспилотника возник пожар на подстанции в городе Фролово. Он уже ликвидирован.

Также произошло возгорание на нефтебазе в Калаче-на-Дону. С огнем сейчас борются силы противопожарной службы и МЧС.

«Угрозы жилым объектам нет», - добавил глава региона.

Напомним, сегодня около двух часов ночи в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.

#пво #бпла #беспилотники #Волгоградская область #РЭБ #губернатор #калач-на-дону #Андрей Бочаров #фролово
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