Госдеп: Индия при общении с РФ должна заявить о суверенитете Украины

Индия при контактах с Россией должна подчеркнуть необходимость «уважать» суверенитет и территориальную целостность Украины и при урегулировании конфликта руководствоваться Уставом ООН. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

«И мы хотели бы настоятельно призвать Индию, как и любую другую страну, которая взаимодействует с Россией, четко заявить, что любое решение конфликта на Украине должно быть таким, которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности Украины, суверенитету Украины», - сказал Миллер, комментируя визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.

Он добавил, что Индия является стратегическим партнером США, и в Вашингтоне уже ясно выразили «озабоченность» развитием российско-индийских отношений. Тем не менее в госдепе призвали ожидать официальных заявлений индийской стороны по итогам переговоров в Москве.

При этом на брифинге подчеркнули, что визит Моди в Россию происходит в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля.

Переговоры индийского главы и российского президента Владимира Путина состоятся сегодня 9 июля, ранее Моди заявлял, что «с нетерпением» ждет этого диалога. Накануне лидеры встретились в резиденции в Ново-Огарево, где в домашней обстановке обсудили вопросы на повестке.

Это первый визит индийского премьера в Россию за последние пять лет.