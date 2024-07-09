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ВСУ шесть раз за день обстреляли Шебекино в Белгородской области

В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадал мужчина.
Ирина Егорова 2024-07-09 05:09:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Шебекино в шестой раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки есть пострадавший.

«Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал он в Telegram-канале.

Также повреждены 6 многоквартирных домов - в них выбило стекла, два социальных объекта, 4 легковушки и линия газоснабжения.

Ранее Гладков сообщил, что из-за ранений в результате атак ВСУ минувшей ночью погиб один человек, еще два жителя Белгорода пострадали. Атаки совершались ночью также и на Воронежскую и Ростовскую области.

#бпла #ВСУ #атака #Обстрел #Вячеслав Гладков #шебекино
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