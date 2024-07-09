ВСУ шесть раз за день обстреляли Шебекино в Белгородской области

Шебекино в шестой раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки есть пострадавший.

«Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал он в Telegram-канале.

Также повреждены 6 многоквартирных домов - в них выбило стекла, два социальных объекта, 4 легковушки и линия газоснабжения.

Ранее Гладков сообщил, что из-за ранений в результате атак ВСУ минувшей ночью погиб один человек, еще два жителя Белгорода пострадали. Атаки совершались ночью также и на Воронежскую и Ростовскую области.