Гладков сообщил о погибшем и двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Из-за атаки ВСУ по Белгородской области от полученных ран погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два гражданина пострадали. У одного мужчины - минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, он доставлен в больницу, второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - цитирует Гладкова «Life».

В результате атаки ВСУ по Белгороду повреждения получили три частных дома, 12 квартир в 8 многоквартирных домах, два автомобиля и два социальных объекта, добавил губернатор.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация уточняется», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка в Белгородской области. В результате удара вражеского дрона пострадал водитель.